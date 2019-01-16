Golcü Alan’da kritik saatler

CİM-BOM’DA uzun süredir yolu gözlenen Brezilyalı forvet Alan Carvalho’nun transferi için son dönemece girildi. Haftalardır Galatasaraylı taraftarların gelmesini beklediği Sambacı’nın durumunun gelecek 48 saat içinde netleşeceği ortaya çıktı. Alan Carvalho’nun en geç 20 veya 21 Ocak’ta İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray, Alan’ın transferini Antalya kampı öncesi noktalamak istiyordu. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı forvetin kulübü Guangzhou Evegrande ile bonserviste anlaşamadı. Çin kulübü 19 Ocak 2019’da sözleşmesi bitecek olan Sambacı için “Opsiyon maddesi var onu kullanıp sözleşmeyi uzattık” iddiasını ortaya attı. Guangzhou’nun bu iddiası Alan ve menajeri tarafından doğrulanmadı. Sözleşmesi devam ettiği için Dabui kampına katılmak zorunda kalan 29 yaşındaki futbolcu 19 Ocak’ta Çin kulübü ile yollarını ayıracak. Alan’ın 22 Ocak’ta Galatasaray’a imza atması bekleniyo