Golcü arayan Fenerbahçeye sürpriz teklif: Demba Ba
Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal’ın vereceği belirlendi.
Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal’ın vereceği belirlendi. Demba Ba’nın bonservisini elinde bulunduran Shanghai Shenhua’NIn, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.