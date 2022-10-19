Golden State Warriors sezona Los Angeles Lakers galibiyetiyle başladı

NBA 2022-23 sezonunun ilk gününde Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Warriors'un teknik heyeti ve oyuncuları, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.
Kaliforniya derbisinde Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı. Andrew Wiggins 20, Klay Thompson 18 sayılık katkı sağladı.
LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, Anthony Davis rakip potaya 27 sayı gönderdi.