Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Golden State Warriors son 7 maçında 5'inci kez mağlup oldu

Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. San Antonio Spurs’ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5’ini kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Kevin Durant ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. San Antonio Spurs’ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5’ini kaybetti.

Spurs’ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

Warriors’ta Durant’in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson’ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

- Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113

Orlando Magic-New York Knicks: 131-117

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

Otobüs şoföründen duygulandıran hareket

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA