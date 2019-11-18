Goller Babel’e emanet
TEKNİK Direktör Fatih Terim, sakatlanan Andone’nin yanı sıra sahalara dönüş tarihi henüz belirsizliğini koruyan Radamel Falcao’nun yokluğunda forvet için Ryan Babel’i düşünüyor.
- Star Spor
Galatasaray’ın teknik patronunun, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz’ı da forvet alternatifleri içerisinde düşündüğü ancak önceliği Hollandalı futbolcuya verdiği öğrenildi. Babel bu sezon zaman zaman santrfor olarak görev yaparken, Süper Lig’de 11 karşılaşmada 4 gol kaydetti. TFF Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde ise Babel’den gol sesi çıkmadı. Yıldız futbolcu Hollanda Milli Takımı’nda ise bu sezon 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
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