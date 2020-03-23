İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5516
  • EURO
    6,9944
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gomis'den Marsilya ve Galatasaray itirafları!
Spor

Gomis'den Marsilya ve Galatasaray itirafları!

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı kulüp ve bir dönem formasını giydiği Marsilya ile ilgili açıklamada bulundu.

23 Mart 2020 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:56
ABONE OL

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan ayrılışından sarı kırmızılı takıma transferine kadar birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransa'da yayın yapan Var-Matin'e konuşan Fransız yıldız, Galatasaray'a transfer olmadan önce forma giydiği Marsilya'dan neden ayrıldığı hakkında sorulan soruya, "Kulüpte benimle çalışma arzusunu göremedim. Sadece iki sezonluk bir sözleşme teklifi edildi ancak ben daha fazlasını istiyordum. Kendimle kıyaslamıyorum ancak benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." açıklamasında bulunarak Fransız ekibinin kendisinden sonra transfer ettiği Kostas Mitroglou'ya atıfta bulundu.

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİ SEZON GEÇİRDİM"

Marsilya'dan ayrılarak transfer olduğu Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini de belirten Fransız golcü, "Galatasaray'da ve İstanbul'da geçirdiğim inanılmaz günleri düşününce Marsilya'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadığımı düşünüyorum. Önemli olan iyi bir takımda iyi işler başarmaktı. Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdim ve büyük başarılarla takımdan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2017/2018 sezonunda forma giyen Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve ertesi sezon Suudia Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü
Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti
ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

ABD ve İtalya'ya ihraç edilen yerli tanı kiti Türk Tabipler Birliğini rahatsız etti

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var
Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Fransa'dan Başkan Erdoğan'a seslendiler: Salgına karşı yardımınıza ihtiyacımız var

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...

Halk Tv'de skandal sözler: AK Parti seçmeni zaten yaşlı...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.