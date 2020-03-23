Gomis'den Marsilya ve Galatasaray itirafları!

23 Mart 2020 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:56

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan ayrılışından sarı kırmızılı takıma transferine kadar birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

Fransa'da yayın yapan Var-Matin'e konuşan Fransız yıldız, Galatasaray'a transfer olmadan önce forma giydiği Marsilya'dan neden ayrıldığı hakkında sorulan soruya, "Kulüpte benimle çalışma arzusunu göremedim. Sadece iki sezonluk bir sözleşme teklifi edildi ancak ben daha fazlasını istiyordum. Kendimle kıyaslamıyorum ancak benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." açıklamasında bulunarak Fransız ekibinin kendisinden sonra transfer ettiği Kostas Mitroglou'ya atıfta bulundu.

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİ SEZON GEÇİRDİM"

Marsilya'dan ayrılarak transfer olduğu Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini de belirten Fransız golcü, "Galatasaray'da ve İstanbul'da geçirdiğim inanılmaz günleri düşününce Marsilya'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadığımı düşünüyorum. Önemli olan iyi bir takımda iyi işler başarmaktı. Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçirdim ve büyük başarılarla takımdan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2017/2018 sezonunda forma giyen Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve ertesi sezon Suudia Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e transfer olmuştu.