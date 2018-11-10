Gomis'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı! 'Karizmanı seviyorum'
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı
Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.
Sezon başında sarı kırmızılı takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e giden golcü futbolcu, 10 Kasım’da herkesin takdirini toplayan bir paylaşım yaptı.
"KARİZMANI SEVİYORUM"
Türkiye’de yaşadığı dönemde ülkeye çabuk adapte olan golcü futbolcu, “Seni tanımıyorum ama Türkiye tarihini öğreneceğim, karizmanı seviyorum” ifadelerini kullanarak ölüm yıl dönümünde Atatürk’ü anmayı unutmadı.
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