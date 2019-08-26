Gonalons’a iki alternatif hazır

ORTA sahaya çok yönlü bir oyuncu takviyesi yapmak için uğraşan Beşiktaş, alternatifli hareket ediyor. Kartal öncelikle Roma’da forma giyen Gonalons için kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fransız ön libero stoper ve 10 numarada da oynayabiliyor. İtalya’dan olumsuz cevap gelirse iki alternatif de hazır. Leicester’da forma giyen 10 numara Adrien Silva, ön libero ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Southamtonlı ön libero Lemina ise 10 numarada ve sağ bekte de oynuyor. Kartal bu 3 isimden birisini kadrosuna katmaya kararlı.