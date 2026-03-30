Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'dan sağ bek konusunda sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel'le temaslar başladı. Championship ekibi Birmingham'da sorunlar yaşayan Nijeryalı yıldız, kariyerine başka takımda devam etmek istiyor. İngiliz ekibi de yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirme kararı aldı. Maliyet-performans açısından Osayi, Aslan'da ana hedeflerden biri oldu.

4 MAÇTIR ŞANS BULAMIYOR

Deneyimli sağ bek, Championship'in 35. haftasında oynanan Middlesbrough maçı sonrası hedef tahtasına oturtulmuştu. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Birmingham'da taraftarlar Osayi-Samuel'i mağlubiyetin sorumlusu ilan ederken, sosyal medyada sert tepkilerde bulundular. Yenilen 2 golün doğrudan Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, Nijeryalı futbolcuyu adeta hedef tahtası yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, Middlesbrough maçının ardından İngiltere Championship'te oynanan 4 karşılaşmada da hiç süre alamadı, ayrılığa karar verdi.

YENİ SEZONDA SAĞ TARAF BOŞ

Bu sezonun büyük bir bölümünde sağ bekte Sallai görev aldı. Macar oyuncu Avrupa'dan bazı takımları peşine taktı. Özellikle Premier Lig takımlarının yakından ilgilendiği iddia edildi. Devre arasında Bayern Münih'ten kadroya kiralık olarak dahil edilen Boey'in zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro... Ne Boey ne de Aslan devam etmeyi düşünmüyor. Zaman zaman sağ bekte oynayan Singo'ya şüpheyle bakılıyor. Üç futbolcunun da ayrılığa yakın olması sebebiyle Osayi öne çıktı.