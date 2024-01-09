Görüşmeler başladı! Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Panathinaikos'ta yeni teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda ara transfer çalışmalarına başlandı. Fatih Terim'in isteği üzerine Yunan ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin'e talip oldu.

FATİH TERİM, KOLLARI SIVADI

Galatasaray'ın ardından herhangi bir takımı çalıştırmayan ve uzun süre sessizliğini koruyan Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda Panathinaikos'a imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Yeni takımıyla şampiyonluğu hedefleyen Yunan ekibinde, Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlandı.

FENERBAHÇELİ YILDIZI İSTİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'a talip oldu. Panathinaikos yetkilileri İstanbul'da oyuncu tarafıyla bir araya geldi. İki taraf arasında detaylar konuşuluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Samet Akaydin, bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 613 dakika sahada kalan 29 yaşındaki milli stoper, skora etki edemedi.