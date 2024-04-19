Bu sezon oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş son olarak Portekizli tecrübeli çalıştırıcı Fernando Santos ile yolları ayırmış ve sezon sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe'nin görev yapacağı belirtildi. Futbol takımının yeni sezonda daha güçlü bir kadroya sahip olmasını isteyen yönetim, kurulan transfer komitesi ile birlikte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Beşiktaş, gelecek sezon birçok eksik bölgeye takviye yapacak. Bu doğrultuda en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de stoper...

HEDEFTEKİ İSİMLERDEN BİRİ HERMOSO

Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde birçok futbolcu var. Bunlardan bir tanesi de İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Mario Hermoso.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Siyah beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ilk temasları sağladı. Fakat İspanyol savunmacı, 5 milyon Euro gibi bir yıllık ücret talep edince görüşmeler çıkmaza girdi.

ROTA DEĞİŞTİ

Kartal'ın hedefindeki isimlerden biri de Nicolas Valentini idi. Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'ın formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu daha önce de gündeme gelmişti.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın prensipte el sıkıştığı bildirildi. Fakat Avrupa'ya gitmek isteyen genç futbolcuyu isteyen çok takım var. Valentini, başka teklif gelmesi halinde diğer teklifleri de dinleyecek.