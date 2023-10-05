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Spor

Görüşmeler durdu! Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi

Beşiktaş ile Cenk Tosun arasında sözleşme krizi patlak verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de devreye girmesine rağmen teklifi kabul etmeyen yıldız futbolcuyla ipler koptu.

Fanatik5 Ekim 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Görüşmeler durdu! Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi
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Beşiktaş'ta sezon başından bu yana devam eden sözleşme krizi sonunda patlak verdi! Son yapılan teklifi de kabul etmeyen yıldız futbolcu ile ipler tamamen koptu.

CENK TOSUN ÇIKMAZI

Beşiktaş Avrupa maçına odaklanmışken bir yandan iç transfer için de görüşmelerini sürdürüyordu. Cenk Tosun ile haftalardır yapılan görüşmeler sonrası yeni kontrat için anlaşma zemini bulunamamıştı.

BAŞKAN ÇEBİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınamayınca önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncu ile bir araya geldi.

İPLER KOPTU

Kulübün, yıllık 1.1 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Cenk'le böylece ipler koptu.

YENİ TAKIM ARIYOR

Cenk'in transfer olmak için ABD'den takım arayışına geçtiği öğrenildi. Öte yandan aynı şekilde sözleşme uzatılamayan Salih Uçan ile de Başkan Çebi son görüşmeyi yapacak. Salih, yıllık 45 milyon TL garanti ücret isterken kulüp son olarak 27 milyon önermişti.

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