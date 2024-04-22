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Spor

Görüşmenin yeri belli oldu! Beşiktaş'ta hedef Maurizio Sarri

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile görüşmek için randevulaştı. İşte detaylar...

Sabah22 Nisan 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Görüşmenin yeri belli oldu! Beşiktaş'ta hedef Maurizio Sarri
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Listesinde yerli-yabancı birçok ismin yer aldığı Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

HEDEF MAURIZIO SARRI

Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Maurizio Sarri ile randevulaştığı ve görüşmenin Floransa'da olacağı bildirildi.

Yücel, öncelikli olarak İtalyan teknik adam Sarri'yi Beşiktaş'a gelme konusunda ikna etmeye çalışacak. Sonraki aşama maaş ve transfer bütçesi olacak. Yücel, Castelfranco Piandisco'da yapılacak görüşmede Sarri'ye Beşiktaş'ı neden çalıştırması gerektiğini, kendisini nelerin beklediğini anlatacak.

RAKAM VE BÜTÇE KONUŞULACAK

Yücel bu görüşmede Sarri'den onay alırsa menajeri ile görüşmeler başlayacak. Rakamlar ve bütçeler o zaman konuşulmaya başlanacak.

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