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Göz Göz’de alarm

Evinde Antalyaspor’a 1-0 yenilen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanından da 3-0’lık mağlubiyetle döndü. Ege temsilcisinde teknik patron Tamer Tuna, “Hücumda üretkenlik sıkıntısı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’deki ilk iki maçını kaybeden, gol dahi atamayan Göztepe bu sezon da erken S.O.S. verdi. Sarı-Kırmızılı takımın turmayları ve teknik heyeti alarma geçti. Sezonun ilk maçında evinde Antalyaspor’a 1-0’la teslim olan Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş delasmanında da 3-0’lık ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Taraftarlar takımın hazır olmamasına isyan etti.

YENİLER KADROYA GİREMEDİ

Göztepe’nin kadrosuna kattığı 3 isim, Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon kadroya katılan isimlerden Leo, Sanneh ve Eren ilk 11’de başlarken, yedek kulübesinde ise yeni transferlerden yalnızca Batuhan oturdu. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği Murat Paluli, Veli Çetin ve Hüseyin Bulut ise Beşiktaş maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

İLK 45 DAKİKADA İYİ OYNADIK

Beşiktaş karşısında ilk yarıda çok boş alan bulduklarına dikkat çeken teknik patron Tamer Tuna şöyle konuştu: “Pas arasını iyi yaptık, ikili mücadele oranını yükselttik.Geçen yıldan kalan kötü hafızamız var. Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı Beşiktaş önünde de devam etti. Göztepe’nin eksiklerinin neler olduğunu yöneticilerimiz de biliyor. Bunu gidermek için hep birlikte çalışıyoruz.”

 

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