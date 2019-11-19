Gözden düşenlere teklif yağıyor

Göztepe ve Gençlerbirliği kulüpleri, Alper Potuk için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çaldı. Mehmet Ekici için ise Gaziaptep, Kayseri ve Denizlispor sıraya girdi. Tolgay Arslan için de Çaykur Rizespor ve Konyaspor kulüpleri devrede. Sportif Direktör Comolli, her üç futbolcuya gelen tekli eri değerlendirdiklerini ve kulübün yararına bir karar alacaklarını söyledi. Sarı-Lacivertli kulüp bu üç futbolcunun satılması halinde 3 milyon euro kiralanması halinde de 2 milyon euro gelir bekliyor.