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Spor

Gözler Mauro Icardi'nin üzerinde! Şampiyonluk fitilini ateşledi

Yaşadığı sakatlık sonrası gözle görülür bir şekilde form düşüklüğü yaşayan Mauro Icardi Rizespor maçında geri dönüş sinyallerini verdi. Arjantinli yıldızı eski temposunu kazanarak takımı şampiyonluğa taşımak istiyor. İşte detaylar...

Sabah16 Mart 2024 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Gözler Mauro Icardi'nin üzerinde! Şampiyonluk fitilini ateşledi
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Şampiyonluk yolunda son 9 haftaya giren Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Sakatlık sonrası formdan düşen Arjantinli yıldız, son maçlarda toparlamış gözüktü. Oyuna katkısıyla dikkat çeken 31 yaşındaki forvet, gol yollarında da kendine geldi. Çaykur Rizespor'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynayan Icardi, sarı kırmızılı takımı yine şampiyonluğa taşıyacağının sinyallerini verdi.

RİZE İLE BAŞLADI

Geçen sezon son 10 haftaya 9 golle giren Tangocu, şampiyonluk yolunda 13 kez ağları sarsarak sarı kırmızılı takımın 23. şampiyonluğunun baş mimarı olmuştu.

Sadece Karagümrük'ü boş geçen Icardi, bu yıl da ateşi Çaykur Rizespor karşısında yaktı. Son 10 haftaya girilirken ağları sarsarak seriyi başlatmış oldu. Yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçını da boş geçmek istemiyor.

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