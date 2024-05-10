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Spor

Göztepe, 1. Lig'deki son maçına çıkıyor! Rakip: Bodrum FK

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Bodrum FK ile yarın mücadele edecek.

AA10 Mayıs 2024 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Göztepe, 1. Lig'deki son maçına çıkıyor! Rakip: Bodrum FK
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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, 34. ve son hafta maçında Bodrum FK ile yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Bodrum FK maçında hakem Murat Erdoğan görev yapacak. Ligi ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyen sarı-kırmızılı ekip, yarınki maçı kazanıp, lider Eyüpspor'un Erzurumspor FK'ye mağlup olması halinde sezonu ilk sırada tamamlayacak.

Son haftaya 56 puan ve averajla 4. sırada giren ve play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK ise ligi üçüncü bitirip direkt play-off finaline yükselmeyi hedefliyor.

KUPA TÖRENİ YARIN

Göztepe, yarınki maçın ardından düzenlenecek törenle Süper Lig'e yükseldiği için kupasını alacak. Sahada kurulacak platforma futbolcular ve teknik ekibin tek tek davet edilmesiyle başlayacak törenin ardından takım stat dışında üstü açık otobüsle bir tur yapacak.

Karşılaşmadan önce eski kulüp başkanı Mehmet Sepil'e kulüp başkanı Rasmus Ankersen'in katılımıyla onursal başkanlık ünvanı verilecek.

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