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Spor

Göztepe 10 yeni transferiyle kazandı

Göztepe'nin ligin ilk haftasında deplasmanda aldığı 1-0'lık Sakaryaspor galibiyetinde 10 yeni oyuncusu forma şansı buldu.

IHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Göztepe, dün akşam deplasmanda oynadığı maçta Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Obinna Mamah kaydetti.

Yeni sezonda ilk resmi maçına çıkan Göztepe'de ilk 11'de 7 yeni transfer de sahneye çıktı. Kaleci Ekrem Kılıçarslan, stoper Emir Ortakaya, sol bek Yunus Emre Gedik, orta saha Romal Palmer, forvet oyuncuları Hüsamettin Yener, Kenneth Obinna Mamah ve Yasin Öztekin (ikinci dönemi) sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıkmış oldular. Attığı golle galibiyeti getiren Kenneth Obinna Mamah, Romal Palmer, Yunus Emre Gedik ve Emir Ortakaya gösterdikleri performansla takdir topladı. Hüsamettin Yener ise kaçırdığı gol pozisyonları ile etkisiz bir performans ortaya koyarken, Yasin Öztekin de bekleneni veremedi. Toplamda 3 başarılı kurtarışa imza atarak kalesini gole kapatan Ekrem Kılıçarslan ise ilk maçında başarılı bir performansa imza attı.

Öte yandan oyuna sonradan dahil olan yeni transferler Ali Akman, Emre Çolak ve Atanga, forma şansı buldukları sürede etkili bir performans sergileyemedi.

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