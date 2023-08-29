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Spor

Göztepe 3 puana hasret kaldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda ligin ilk üç haftasında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

İHA29 Ağustos 2023 Salı 15:34 - Güncelleme:
Göztepe 3 puana hasret kaldı
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk üç haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan 5 takım arasında bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ilk üç haftada etkisiz bir performans gösterdi. Sarı-kırmızılılar, birinci haftada Sakaryspor'a 1-0 mağlup olurken, ikinci hafta ise Ümraniyespor'la golsüz berabere kaldı. Son olarak da İzmir ekibi, sahasında Çorum FK'ya 2-1 kaybetti.

Böylelikle İzmir ekibi; Tuzlaspor, Erzurumspor, Boluspor ve Ümraniyespor ile birlikte ligde şu ana kadar galibiyet sevinci yaşayamayan 5 takım arasında yer aldı.

Ligin 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Altay'la İzmir derbisine çıkacak olan Göztepe, kötü gidişatı bu önemli maçta sonlandırıp taraftarına da kendini affettirmek istiyor.

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