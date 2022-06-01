Göztepe 34 yaşındaki Berkan Emir için 1 milyon avro istiyor

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Göztepe'de kadro yapılanması sürürken, bir oyuncuyla daha yol ayrımına gelindi. Sezon içinde Burekovic, Ndiaye, Nwobodo ve Soner'le yollarını ayırıp, lig biter bitmez de Di Santo ile vedalaşan Göztepe'de sol bek Berkan Emir'e de talipler çıktı. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyla Vavacars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un ilgilendiği ifade edildi. Yönetimin ise Berkan'a karşılık 1 milyon avro bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Özellikle bu sezon taraftarın sık sık tepkisiyle karşılaşan Berkan'ın büyük ihtimalle yeni sezonda kariyerine Süper Lig'de devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılılara 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir şekilde sarı-kırmızılı formayı terletti. Bu sezon 33 maça çıkan Berkan 1 gol atıp, 5 asist yaptı. Kulübü devretmek için çalışmalarını sürdüren yönetim kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç'ı da satıp kasasını doldurmayı amaçlıyor.