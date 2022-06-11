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Spor

Göztepe 4 maçta 14 gol yiyen Kenan Piric'i gönderecek

Göztepe'nin çoğunluk hisselerini devralmaya hazırlanan yeni yönetimin ilk olarak kaleci Kenan Piric ile yolları ayırmaya hazırlandığı ifade edildi.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Göztepe'de kadro çalışmaları hızlandı. Kulübün yüzde 70'lik devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşma sağlayan yönetim kadro düşünülmeyen oyuncuları elden çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Kurmayların ilk olarak kaleci Kenan Piric ile yolları ayırmaya hazırlandığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye gelen ve 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Boşnak eldivenle masaya oturulacağı bildirildi. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen yönetimin 27 yaşındaki kaleci ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı kaydedildi. Göztepe'de sadece 4 maça çıkan Piric kalesinde 14 gol gördü. Şu ana kadar Piric'e herhangi bir teklifin gelmediği de öğrenildi.

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