İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 17 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4343
  • EURO
    8,8127
  • ALTIN
    462.322
  • BIST100
    1086.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Adanaspor'dan İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı
Spor

Göztepe, Adanaspor'dan İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı

Süper Lig'de İzmir temsilcisi Göztepe, Adanaspor'dan 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 18:55
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Adanaspor’dan 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğibayat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, genç kaleciye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

İrfan Can Eğribayat, Adanaspor altyapısında futbolcu başlarken, 2014-2015 sezonunda kulübüyle profesyonel olmuştu. Eğribayat, Adanaspor formasıyla bu zamana kadar 69 kez ilk 11’de sahaya çıktı. Genç file bekçisi ayrıca, Türkiye Milli Takım formasını U16, U17,U18,U19 ve U21 kategorilerinde olmak üzere 18 kez terletti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.