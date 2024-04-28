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Spor

Göztepe: Ait olduğumuz yere geri döndük

İzmir temsilcisi Göztepe, 2 yıl aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni yenerek Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından Göztepeli oyuncular ve teknik direktör Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2024 Pazar 19:35 - Güncelleme:
Göztepe: Ait olduğumuz yere geri döndük
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Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sonrası Göztepeli oyuncular ve teknik direktör Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

İzmir temsilcisinde Kubilay Kanatsızkuş, "İnanılmaz bir duygu. Böyle bir taraftarın önünde şampiyon olmak çok önemli bir şey. Sezon başından beri çok çalıştık. Hocamız geldiğinden beri çok güzel bir ivme yakaladık. Hepimizi birer birer geliştirdi. Herkes bunu hak etti, çok mutluyuz" dedi.

Taha Altıkardeş, "Anlatmaya gerek yok. Sene boyu bizi destekleyen taraftarımıza armağan olsun. Çok mutlu, çok gururluyuz. Herkesin çok büyük emeği var." sözlerini sarf etti.

Yalçın Kayan, "2 sene sonra ait olduğumuz Süper Lig'e döndük." diye konuştu.

"GÖZTEPE AİLESİNE ARMAĞAN OLSUN"

Gençlerbirliği maçında ilk golü atan Fıratcan Üzüm, "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Aklımızdaki tek hedef şampiyonluktu. Bugün ona ulaştık. Unutulmayacak bir gün oldu. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Erdoğan, "Çok duyguluyuz, ses falan kalmadı. Sezon başından beri bu şehrin, bu takımın hak ettiği yerdeyiz. Tüm Göztepe ailesine armağan olsun. Taraftarımızı bizi inanılmaz destekliyor, hepsine çok teşekkür ediyorum." yorumu yaptı.

Celil Yüksel, "Çok mutlu ve çok gururluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum bunları yaşadığım için. Bunları yaşamak herkesin hayalidir. İnanılmaz bir emek var. Şimdi onun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İsmail Köybaşı, "Çok mutluyum, gururluyum. Bu başarı kesinlikle bir tesadüf değil. Çok güzel bir adım attık, biz çok güzel bir aileyiz, çok büyük bir camiayız. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Bu camia, çok büyük bir camia, çok daha iyisini hak edebilecek bir camia." değerlendirmesi yaptı.

"BEN YALNIZ BAŞARMADIM"

Futbolcuların ardından söz alan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Herkesi tebrik ediyorum. Bizi her zaman destekleyen taraftarımızı, oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Hepsi bu başarıyı hak etti." diye konuştu.

Stoilov, "Bu başarıyı, ben yalnız başarmadım. Benden önce de burada çalışan bir ekip vardı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Buraya Süper Lig için geldiğimi söylemiştim. Herkes büyük bir çalışma gerçekleştirdi. Biz buraya Süper Lig için geldik ve bunu başardık. Başkanlarımız bize çok fazla destek verdi ve arkamızda durdu. Çok önemli bir organizasyonu ortaya koydu. Onları da tebrik ediyorum. Herkes çok iyi bir şekilde çalıştı. Taraftarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Gelecek yıl da biz çok çalışacağız. Biz her zaman onlar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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