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Göztepe, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti

İzmir'de büyük çekişmeye sahne olan maçta Göztepe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İzmir'de büyük çekişmeye sahne olan maçta Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.
 
Göztepe'nin gollerini 20. dakikada Deniz Kadah, 31. dakikada Celso Borges, 89. dakikada Nabil Ghilas kaydetti. Ev sahibinde 90+2. dakikada Serdar Gürler kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Georgios Tzavellas, 74. dakikada Papiss Cisse attı.
 
Bu galibiyetin ardından Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de puanını 25'e çıkarırken, Alanyaspor 25 puanda kaldı.
 
Mücadelenin 37. dakikasında kaleci Beto, yandan açılan ortada topu kontrol etmek isterken, ters bir şekilde yere düştü. Kısa bir süre hareketsiz kalan Beto için hemen sağlık görevlileri sahaya girdi. Beto müdahalesinin ardından ayağa kalktı. Hafif omuz sakatlığına rağmen Portekizli file bekçisi oyuna devam etti.
 
Göztepe ligde bir sonraki haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak

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