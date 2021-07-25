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Spor

Göztepe Andras Schafer'in peşinde

Göztepe, Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen Macar orta saha oyuncusu Andras Schafer ile ilgileniyor.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 14:41 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:41
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Süper Lig'de transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku ve Lourency'le sözleşme imzalayıp Tijanic ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Macar oyuncu Andras Schafer'in peşine düştü. Slovakya ekibi Dunajska Streda'da oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği, teknik ekibin onay vermesi durumunda Schafer'in transfer edileceği kaydedildi.

Genç yaşına rağmen Macaristan A Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi. Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının hepsinde ilk on birde sahaya çıkan Schafer, Almanya'ya gol atmayı başardı. MTK Budapeşte alt yapısından yetişen futbolcu, İtalya'da Genoa ve Chievo formalarını da terletti. Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

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