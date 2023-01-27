Göztepe, Bandırmaspor'u 3 golle devirdi

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Lukas Erhan Gottwalt), Mamah (Dk. 81 Ngalina), Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 77 Atanga), Kvasina
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Levent Ayçiçek, Fatih Kurucuk, Koutroumpis (Dk. 38 Oğuz Kağan Güçtekin), Caner Cavlun, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Terzic), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Camara), Soukou, Kerim Avcı, Manos (Dk. 46 Atabey Çiçek)
GOLLER: Dk. 3 ve 43 Yasin Öztekin, Dk. 85 Atanga (Göztepe), Dk. 27 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)
SAR KARTLAR: Dk. 90 Atabey Çiçek, Dk. 90+5 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 90+1 Arslanagic (Göztepe)