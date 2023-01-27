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Spor

Göztepe, Bandırmaspor'u 3 golle devirdi

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

AA27 Ocak 2023 Cuma 23:51 - Güncelleme:
Göztepe, Bandırmaspor'u 3 golle devirdi
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Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Lukas Erhan Gottwalt), Mamah (Dk. 81 Ngalina), Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 77 Atanga), Kvasina

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR: Gkelios, Levent Ayçiçek, Fatih Kurucuk, Koutroumpis (Dk. 38 Oğuz Kağan Güçtekin), Caner Cavlun, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Terzic), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Camara), Soukou, Kerim Avcı, Manos (Dk. 46 Atabey Çiçek)

GOLLER: Dk. 3 ve 43 Yasin Öztekin, Dk. 85 Atanga (Göztepe), Dk. 27 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)

SAR KARTLAR: Dk. 90 Atabey Çiçek, Dk. 90+5 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 90+1 Arslanagic (Göztepe)

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