Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Ligde pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe 5 eksikle hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı.
Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yanı sıra milli takım kamplarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko'nun katılmadığı idmanda, Lamine Gassama ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
Halil Akbunar ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldı. Göztepe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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