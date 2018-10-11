Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Ligde pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe 5 eksikle hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı  konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. 

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından sürat  çalışması yaptı.

Sakatlığı devam eden Adama Traore'nin yanı sıra milli takım  kamplarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko'nun katılmadığı idmanda, Lamine  Gassama ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Halil Akbunar ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldı.  Göztepe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA