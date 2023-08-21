Göztepe, Billal Messaoudi'den umutlu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde Ümraniyespor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Takımın genel oyunu camiayı memnun etmezken, 70. dakikada Mame Diouf'un yerine oyuna giren Billal Messaoudi'nin gösterdiği performans başta sarı-kırmızılı teknik heyet olmak üzere taraftarları da mutlu etti.

25 yaşındaki oyuncu, oyuna dahil olduktan sonra birkaç pozisyona girerken, bir topu da direkten döndü.

İzmir ekibi, Cezayirli futbolcuyu KV Kortrijk'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı.