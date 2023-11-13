Göztepe bu sezon bir ilki yaşadı! Deplasmanda mağlup oldu

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında dün Erzurum FK'ya konuk oldu. Bol gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip, 3-2 kazandı. Deplasmandan eli boş dönen sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı. İzmir ekibi, daha önceki dış saha maçlarında Altay, Manisa FK, Boluspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarından 3 puan almayı başarırken, Ümraniyespor ile ise berabere kalmıştı.

GÖZTEPE, MİLLİ ARAYA KÖTÜ GİRDİ



Trendyol 1. Lig'de oynadığı son iki maçında istediği sonuçları alamayan Göztepe, geçtiğimiz hafta evinde Kocaelispor'a 1-0 yenilirken, bu hafta sonu da Erzurum FK'ya dış sahada mağlup oldu. Ligde 6. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, 20 puanla ve üst üste iki yenilgiyle milli araya girmiş oldu. Takımlarından şampiyonluk bekleyen Göztepeli taraftarlar da alınan kötü sonuçlardan sonra Teknik Direktör Radomir Kokovic'e sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

Göztepe'de yönetimin genç çalıştırıcı ile bir görüşme yapması bekleniyor.