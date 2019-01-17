Göztepe Chelsea'den Baba Rahman'la anlaştı

Son olarak Serdar Gürler'i renklerine bağlayan Göztepe, sol bek transferi için bir hamle de Chelsea'dan yaptı ve Abdul Rahman Baba'yı kadrosuna kattı.

Bonservisi Chelsea'de olan ve Schalke 04'te kiralık oynayan Baba'nın transferi için Chelsea ile anlaşmaya varan Göztepe, Ganalı futbolcuyu kısa bir süre içerisinde İzmir'e getirecek

Abdul Rahman Baba'nın transferi için Chelsea ile anlaşan Göztepe, lig başlamadan bir de forvet transferi gerçekleştirmek istiyor.