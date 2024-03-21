Göztepe Cimnastik'in yeni yıldızı Mert Efe Kılıçer

Türkiye'nin olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Avrupa ikincisi Ayberk Koşak'ı kadrosunda barındıran Göztepe Cimnastik, milli sporcu Mert Efe Kılıçer'i de bünyesine kattı.

Göztepe Cimnastik, Ferhat Arıcan ve Ayberk Koşak'tan sonra önemli bir sporcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü bulunan Mert Efe Kılıçer'i bünyesine kattı. Gerçekleşen bu takviye sonrası açıklamalarda bulunan Göztepe Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, yeni jenerasyonun en önemli cimnastikçileri arasında gösterilen Mert Efe Kılıçer ile birlikte olimpiyat hedefi olan üç sporcuya ulaştıklarını ifade ederek, ""Mert Efe ve Ayberk Koşak da Ferhat Arıcan'ın izinden yürüyor. Çok genç ve önlerinde güzel bir kariyer onları bekliyor. Göztepe Cimnastik, bir yandan olimpiyat, Dünya ve Avrupa sampiyonası hedefi olan başarılı sporcularla büyürken, diğer yandan hem alt yaş kategorisinde madalyaları topluyor,hem de spor okullarındaki öğrenci sayısını sürekli artırıyor. En az sportif başarı kadar önemli olan bu artış bizleri gururlandırıyor" dedi.