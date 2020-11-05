İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4502
  • EURO
    9,9899
  • ALTIN
    521.077
  • BIST100
    1179.13
Spor

Göztepe deplasman galibiyetini unuttu

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Göztepe geçen sezondan bu yana oynadığı son 8 deplasman maçını kazanamadı.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:55
ABONE OL

Son olarak 2019-2020 sezonunda 2 Şubat 2020'de oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor’u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar ardından dış sahada 5 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor’a 1-0, Kasımpaşa’ya 2-0, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye 2-1, Galatasaray’a da 3-1 kaybeden Göztepe, bu sene ise Yeni Malatyaspor’la 1-1, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir’le de 0-0 berabere kaldı.

Göz-Göz, özellikle Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir müsabakalarında sadece 1 isabetli şut çekebildi. Göztepe, bu yıl Yukatel Denizlispor’u 5-1 yenerek başladığı 2020-2021 sezonunda son 5 maçını da kazanamadı. Göz-Göz’ün geçen hafta Gürsel Aksel Stadı’nda oynaması gereken Aytemiz Alanyaspor müsabakası ise İzmir’i sarsar 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren İzmir ekibinde Napoleoni ve Alpaslan’ın tedavileri sürüyor. İki oyuncunun Erzurum deplasmanında forma giymesi zor görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.