Göztepe deplasmanda 11 maç sonra galip geldi

Spor Toto Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezonun 15. haftasında alan Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yenerek 11 deplasman karşılaşmasının ardından sahadan 3 puanla ayrıldı. En son dış saha galibiyetini geçen sezonun 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçına kadar çıktığı 11 deplasman maçında 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan 3 puanla dönme sevinci yaşadı.

Ligde 6. haftada 3. galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi en son seri galibiyetini geçen sezonun 13. haftasından itibaren Akhisarspor (2-0), Kardemir Karabükspor (1-0), Evkur Yeni Malatyaspor (3-2) ve Atiker Konyaspor'u (1-0) yenerek art arda 4 maçını kazanarak elde etmişti.

Yasin Öztekin gollerine devam ediyor

Geçen hafta 2-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Yasin Öztekin, dün de eski takımı Trabzonspor karşısında 2 gol üretti.

Önceki sezonu ligde 2 golle tamamlayan ve bu yıl 3. golüne ulaşan Yasin Öztekin, Süper Lig'de en golcü sezonunu 2016-2017'de Galatasaray formasıyla 10 gollük performansıyla geçirmişti. Tüm gollerini yerli oyunculardan bulan Göztepe'de atılan 6 golün 3'ünde Yasin Öztekin'in imzası var.

Beto'dan penaltıya geçit yok

Geçen sezon Kayserispor karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın, Kardemir Karabükspor maçında Mustapha Yatabare'nin, Akhisarspor karşılaşmasında Yevgen Seleznov'un penaltı atışlarında gole izin vermeyen Beto, dün de Trabzonspor karşısında Burak Yılmaz'ın vuruşunu kurtardı.

Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerindeki 8 penaltıdan 5'ini kurtarma başarısını gösterdi.

Göztepe, 7. hafta mücadelesinde 30 Eylül Pazar günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.