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Spor

Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u devirdi!

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

12 Ocak 2024 Cuma 22:24 - Güncelleme:
Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u devirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.

Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+3'te Kabongo Kassongo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Sakaryaspor 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Sakaryaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

  • Göztepe maçı
  • Trendyol 1 Lig
  • Sakaryaspor 2-1

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