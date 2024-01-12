Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Tuncay Şanlı'nın ekibi Sakaryaspor ile Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada David Tijanic ve 78. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.

Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+3'te Kabongo Kassongo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Sakaryaspor 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe evinde Ümraniyespor'u ağırlarken, Sakaryaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.