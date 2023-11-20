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Spor

Göztepe duyurdu! Trendyol 1. Lig'de bir ayrılık daha

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovi ile yollarımız ayrılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
Göztepe duyurdu! Trendyol 1. Lig'de bir ayrılık daha
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İzmir ekibi Göztepe'de teknik direktör değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovi ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovi'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Göztepe, 1. Lig'de 12. hafta sonunda 20 puanla 6. sırada bulunuyor.

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