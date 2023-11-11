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Spor

Göztepe, Erzurumspor FK deplasmanında

İzmir ekibi Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde yarın Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Göztepe, Erzurumspor FK deplasmanında
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Göztepe, yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Erzurumspor FK-Göztepe maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Kocaelispor müsabakasıyla sona eren Göztepe, şimdiye kadar mağlup olmadığı 5 dış saha mücadelesinde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. İzmir temsilcisi, 5 gol attığı deplasman maçlarında kalesinde hiç gol görmedi.

Sarı-kırmızılı ekipte Romal Palmer ve David Tijanic'in sakatlıkları bulunuyor.

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