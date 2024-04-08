İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0625
  • EURO
    34,922
  • ALTIN
    2414.91
  • BIST100
    9725.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Erzurumspor FK maçı kapalı gişe
Spor

Göztepe, Erzurumspor FK maçı kapalı gişe

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu akşam oynanacak olan Erzurumspor FK maçının kapalı gişe oynanacağını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 13:21 - Güncelleme:
Göztepe, Erzurumspor FK maçı kapalı gişe
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda taraftarlar üzerine düşeni yaptı ve tüm biletleri satın aldı. Böylece kapalı gişe oynanacak maç öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Şanlı Göztepe Taraftarı Bugün 20.30'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'ndayız" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.