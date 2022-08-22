Göztepe evinde Erzurumspor FK ile berabere kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Sakaryaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe 2'nci hafta müsabakasında Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kaldı.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Ozan Ergün, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
GÖZTEPE: Ekrem - Kerim (Dk. 11 Uğur Kaan), Arslanagic, Emir, Yunus Emre, Yalçın, Palmer (Dk. 90 Ege), Tijanic (Dk. 75 Ali Akman), Mamah, Yasin (Dk. 75 Emre), Hüsammetin (Dk. 90 Atanga)
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan (Dk. 84 Celal), Mustafa Yumlu (Dk. 36 Shala), Mustafa Akbaş, Cengizhan, Batuhan, Sefa (Dk. 46 Olanare), Hasek, Eren, Süleyman, Rosheuvel (Dk. 67 Lameria)
GOLLER: Dk. 44 Hüsamettin (Göztepe), Dk. 80 (Pen.) Olanare (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Orhan, Göktuğ, Mustafa Akbaş (Erzurumspor), Ekrem, Palmer, Arslanagic, Uğur Kaan (Göztepe)