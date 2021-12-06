Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı 2 golle geçti

6 Aralık 2021 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 22:13

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+4. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 61. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 14'e yükselterek 17. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 18 puanla 16. sırada yer buldu.

Göztepe, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Karşılaşmanın 49. dakikasında sol kanatan Halil İbrahim Pehlivan'ın yaptığı ortada Dicko'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakada ilk sarı kartını 51. dakikada gören Obinna, 58. dakikada Caulker'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

59. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

75. dakikada Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in yaptığı sert vuruşta top direğe çarpıp üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada yakın mesafede Caulker'ın yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Lourency (Dk. 61 Yalçın Kayan), Jahovic (Dk. 76 Cherif Ndiaye)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 72 Figueiredo), Maxim, Mendyl (Dk. 46 Sagal), Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir

GOLLER: Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+4 Jahovic (Göztepe), Dk. 59 Recep Niyaz (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Obinna (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Atakan Çankaya, Dk. 45+3 Lourency, Dk. 63 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 45+6 Kitsiou, Dk. 87 Kenan Özer, Dk. 90+2 Toşca (Gaziantep FK)