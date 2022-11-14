Göztepe evinde geriden gelerek kazandı

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'ün haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü Yasin ve Palmer'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın tek sayısı Rashad kaydetti. Karşılaşma öncesinde İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Göztepe taraftarları da hayatlarını kaybedenler için karşılaşmanın ilk dakikasında tezahürat yapmadı.

STAT: Göztepe Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

GÖZTEPE: Ekrem - Arslanagic, Atınç, Emir, Yalçın (Dk. 63 Palmer), Tijanic, Yunus Emre (Dk. 11 Tarık) (Dk. 90+1 Lukas Erhan), İsmail, Yasin, Mammah, Ali (Dk. 46 Kvasina)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erhan, Haşim, Erkam, Muharrem, Mikail, Bekir, Bardhi (Dk. 81 Babaei), Melih (Dk. 63 Balaj), Olawoyin, Rashad

GOLLER: Dk. 39 Yasin (P), Dk. 79 Palmer (Göztepe) - Dk. 24 Rashad (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Atınç, Kvasina, Tarık (Göztepe) - Melih, Erhan (Ankara Keçiörengücü)