İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1323
  • EURO
    31,8953
  • ALTIN
    1901.7
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Eyüpspor'a acımadı: Tam 5 gol!
Spor

Göztepe, Eyüpspor'a acımadı: Tam 5 gol!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Göztepe, rakibine adeta gol oldu yağdı. İzmir ekibi sahadan 5-1 galip ayrıldı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Göztepe, Eyüpspor'a acımadı: Tam 5 gol!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kenneth Mamah, 10. dakikada Billel Messaoudi, 56. dakikada penaltıdan Yalçın Kayan ve 70'te ve 88'de penaltıdan Ahmet Ildız attı. Eyüpspor'un tek golü 45. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Göztepe, 32 puana yükseldi. Eyüpspor, 39 puanda kaldı.

Göztepe, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.