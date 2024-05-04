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Spor

Göztepe, Eyüpspor'u 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, misafir olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Göztepe, Eyüpspor'u 3 golle geçti!
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Trendyol 1. Lig 33. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 18. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 67. dakikada Ümit Akdağ ve 73. dakikada Messaoudi kaydetti.

Eyüpspor'da Murat Uçar, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Daha önce Süper Lig'i garantileyen iki takım maç öncesi birbirini alkışladı!

Göztepe bu sonuçla puanını 69'a çıkardı. Lider Eyüpspor ise 72 puanda kaldı. Göztepe liderlik şansını son haftaya taşıdı.

Ligin son haftasında Eyüp, Erzurumspor ile oynayacak. Göztepe ise Bodrum'u kohuk edecek.

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