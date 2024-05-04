Göztepe, Eyüpspor'u 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig 33. hafta maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 18. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 67. dakikada Ümit Akdağ ve 73. dakikada Messaoudi kaydetti.

Eyüpspor'da Murat Uçar, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Göztepe bu sonuçla puanını 69'a çıkardı. Lider Eyüpspor ise 72 puanda kaldı. Göztepe liderlik şansını son haftaya taşıdı.

Ligin son haftasında Eyüp, Erzurumspor ile oynayacak. Göztepe ise Bodrum'u kohuk edecek.