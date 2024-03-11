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Spor

Göztepe farkı açtı! Süper Lig yolunda avantajı kaptı

Göztepe, en yakın takipçisi Kocaelispor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayarak puan farkını 10'a çıkardı ve Süper Lig için büyük bir avantaj elde etti.

IHA11 Mart 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Göztepe farkı açtı! Süper Lig yolunda avantajı kaptı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'a konuk oldu. İzmir ekibi, düşme hattından kurtulmak isteyen rakibini Billel Messaoudi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Göztepe, Kocaelispor'un da kaybetmesiyle aradaki puan farkını 10'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 8 maç kala önemli bir avantaja imza attı.

Öte yandan Şanlıurfaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirterek, "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Hem rakibimiz hem de biz iyi mücadele ettik. Bir mücadele maçı oldu. İki takım da kazanmak için oynadı ama biz daha fazla fırsat yakaladık. Bu yüzden kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Müsabkanın ikinci devresinde rakibimize biraz insiyatif verdik ama yine de pozisyonlar yakaladık. Biz tüm maçı yüksek seviyede ve dinamik bir şekilde oynamalıyız. Sürekli gelişmeli ve daha ileriye gitmeliyiz. Süper Lig'e yükselmek için her şeyimizi vermeliyiz. Teknik ekip, oyuncularımız ve tüm takım çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve sahada her şeyimizi vermeliyiz. Çünkü muhteşem bir taraftarımız var ve bizi inanılmaz bir şekilde destekliyorlar" dedi.

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