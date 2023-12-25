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Spor

Göztepe fırsat tepti! Ligde 3. sırada kaldı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un mağlup olduğu haftada Bodrumspor'a kaybederek devre arasına 32 puanla üçüncü sırada girdi.

IHA25 Aralık 2023 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Göztepe fırsat tepti! Ligde 3. sırada kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrumspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Göztepe, büyük fırsat tepti. Kocaelispor'un, Sakaryaspor'a kaybettiği haftada sarı-kırmızılı ekip 3 puan alamayınca devre arasına ikinci sırada girme şansını adeta elinin tersiyle itti.

Bodrumspor müsabakası ve takımın genel durumuyla alakalı açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rakiplerinin kendilerinden daha hırslı ve motive olduğunu ifade etti. Stoilov, "Bence Eyüpspor maçını gereğinden fazla kutladık. Oyuncularımıza maçtan önce buraya bu şekilde gelirsek tehlikeli olabileceğini anlatmaya çalıştık. Bu durumu yeterince sert bir şekilde açıklayamadık. Belki de bu bizim hatamız. Eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor. Her maç yüksek motivasyona, karaktere ve güce sahip olmanız gerekiyor ama bugün bu durum sahada yoktu. Bu yüzden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla bireysel hata vardı. Bu durum maçın çözülmesine sebep oldu. Penaltı ve diğer hatalarla birlikte maçı kaybetmiş olduk. Antrenmanlara başladığımızda oyuncularımla ciddi bir şekilde konuşacağım çünkü bugün gösterdiğimiz yüz Göztepe'nin gerçek yüzü değildi" ifadelerini kullandı.

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