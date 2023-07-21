İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2023 Cuma / 4 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9399
  • EURO
    29,9788
  • ALTIN
    1700.04
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı
Spor

Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı

Trendyol 1.Lig ekibi Göztepe 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

IHA21 Temmuz 2023 Cuma 21:48 - Güncelleme:
Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı
ABONE OL

Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, futbolcuların Gürsel Aksel Stadı'nın duvarına yeni sezonda giyecekleri formaları grafiti ile çizdi. Videoya Sagopa Kajmer de 'Kırık çocuk' isimli şarkısıyla eşlik etti.

Göztepe, yeni sezonda beyaz ağırlıklı forma 'Tam 35', siyah forma 'İsyan' ve sarı-kırmızı forma' ile mücadele edecek.

  • göztepe
  • trendyol 1 lig
  • yeni sezon forması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.