İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2984
  • EURO
    18,26
  • ALTIN
    975.1
  • BIST100
    3375.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe hoca arayışını milli araya bıraktı
Spor

Göztepe hoca arayışını milli araya bıraktı

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'ndaki İzmir derbisinde Altınordu'yu konuk edecek Göztepe, teknik direktör bulamadı.

DHA16 Eylül 2022 Cuma 16:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçen hafta Boluspor deplasmanında alınan mağlubiyetten sonra Turgay Altay'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, belirlediği adayların hiçbiriyle anlaşma sağlayamadı. Volkan Demirel, Göztepe'nin teklifini reddederken, Fuat Çapa, Hüseyin Eroğlu, Tamer Tuna, Bayram Bektaş, Mustafa Dalcı gibi isimler listede yer almasına rağmen, hiçbir teknik adam konusunda somut adım atılmadı.

Yönetimin Altınordu maçının ardından girilecek milli arada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Takımı ise derbide sahaya statü gereği altyapı antrenörlerinin çıkaracağı bildirildi. Göztepe'de takımın derbideki ilk 11'ini sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen, geçen sezon son olarak Kıbrıs Rum Kesmi'nde Pafos FC'de teknik direktörlük yapan Hırvat Ivan Mance'ın belirleyip takımı sahada yönetmesi bekleniyor. Göztepe, Süper Lig'den düştükten sonra yeni yönetimle büyük umutlarla çıktığı sezonda 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 5 puan topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.