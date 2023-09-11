Göztepe, Ibrahima Sory Diallo, Fransız ekibine kiraladı

Göztepe, Senegal 1. Ligi ekiplerinden Diambars'dan kadrosunu kattığı 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo'nun, Fransa 2. Lig takımlarından Valenciennes'e kiralandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de, ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açmak için Ibrahima Sory Diallo'nun, Fransa 2. Lig'de mücadele eden Valenciennes'e kiralandığını uyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ibrahima Sory Diallo'nun sezon sonuna kadar Fransa ekiplerinden Valenciennes FC'ye kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'i, geçtiğimiz aylarda Göztepe'nin yüzde 70'lik hissesini elinde bulunduran Sport Republic satın almıştı.