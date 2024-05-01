İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5156
  • EURO
    34,7555
  • ALTIN
    2401.27
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe ilk bombasını patlatıyor! Hedefteki isim Paul Onuachu
Spor

Göztepe ilk bombasını patlatıyor! Hedefteki isim Paul Onuachu

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe gelecek sezon için kolları sıvadı. İzmir ekibinin bu sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton'da olan Paul Onuachu'yu takıma kazandıracağı öğrenildi. İşte detaylar...

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Göztepe ilk bombasını patlatıyor! Hedefteki isim Paul Onuachu
ABONE OL

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 2 sene sonra Süper Lig'e dönmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon planlarına da erken başladı. Süper Lig'de güçlü ve kaliteli bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek için kolları sıvadı. Şu an Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere ekibi Southampton'da olan Onuachu'nun yeni sezonda takıma kazandırılacağı ifade edildi.

LIS DE DEVAM EDECEK

Trabzonspor'la 30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği de bildirildi. İlk bombayı Onuachu'yu kadroya dahil ederek patlamaya hazırlanan İzmir ekibinin, yine bonservisi Southampton'da olan kaleci Mateuzs Lis'le de yeni sezonda yola devam edeceği vurgulandı. Bu sezon Trabzonspor formasını 18 maçta terleten Paul Onuachu 12 gol attı. Bordo-mavililerin son olarak 2-0 geriden gelip 4-2 kazandığı Gaziantep FK maçında forma giyen Onuachu hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Lis ise Türkiye'de profesyonel liglerin en az gole geçit veren kalecisi oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.