Göztepe, İzmir derbisinde dört köşe!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisini Göztepe 4-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.
Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.
Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.