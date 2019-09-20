Göztepe ligdeki ilk golünü attı ve üç puanı aldı Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Göztepe oldu.